تشيلسي يتخطى عقبة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب: علي الزيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على نظيره كريستال بالاس، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 25، وأضاف مارتن كيلي الهدف الثاني، عن طريق الخطأ في مرماه، في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 90 أحرز باتريك فان انهولت هدف تقليص الفارق للضيوف، وبعدها بثلاثة دقائق أطلق الحكم انتوني تايلور صافرة نهاية اللقاء.

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس، وبفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر وبفارق الأهداف عن ستوك سيتي صاحب المركز التاسع عشر وقبل الأخير.



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