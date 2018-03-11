المجلس الأعلى للجامعات يقدم عدد من المطالب عقب اجتماعه في بنغازي

أخبار ليبيا24

طالب المجلس الأعلى للجامعات التابعة للحكومة المؤقتة رئاسة الوزراء بوضع حد للانتهاكات التي اتخذها ويتخذها وكيل عام وزارة التعليم ضد الجامعات.

ودعا المجلس في بيان له خلال الاجتماع الذي عقد السبت مدرج كلية العلوم الرئيسي بجامعة بنغازي مجلس النواب ومجلس الوزراء بتصحيح الوضع القانوني للهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وذلك من خلال تعيين وزير يتولى شؤون الوزارة.

وطالب بضرورة اتباع الآلية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المنعقد في جامعة طبرق والمتمثلة في التشاور والرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات قبل اتخاذ القرارات المفصلية.

وشدد المجلس على ضرورة سحب القرارات التي تم اتخاذها دون التشاور مع الجامعات وعلى وجه الخصوص” قرار إيقاف الدراسات العليا داخل أقسام الجامعات، وقرار تكليف وكيل الشؤون العملية في جامعة بنغازي، وقرار دمج أكاديمية الدراسات العليا.

وطالب المجلس وزارة التعليم القيام بمسؤلياتها تجاه الجامعات من حيث توفير الإمكانيات الضرورية لضمان العملية التعليمية كالقرطاسية ومستلزمات المعامل وكذلك دفع رواتب الموظفين وأعضاء هيأة التدريس، واتخاذ الإجراءات العاجلة لاستجلاب أعضاء هيأة تدريس مغتربين لسد النقص في بعض التخصصات العلمية بالجامعات.

ونبه المجلس الأعلى للجامعات التابعة للحكومة المؤقتة الوزارة إلى استحالة استمرار الدراسة في ظل انعدام أبسط الإمكانيات في الجامعات.

وطالب المجتمعون المجلس الاعلى للجامعات لعقد اجتماع بشكل عاجل في زمن أقصاه الخميس المقبل 15 مارس، مؤكدًا على المحافظة على أمن واستقرار الجامعات ودعم مشاريع إعمارها وتوفير الميزانيات الخاصة بها.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع دوري أسبوعي لمتابعة تنفيذ المطالب الواردة في هذا البيان وفي هذا الشأن تقرر تشكيل لجنة تتولى التواصل مع الجهات السيادية في الدولة.

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