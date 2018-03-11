يمنع تساقط الشعر ويكافح حب الشباب.. 5 فوائد صحية لماء الورد

كثيرات منا تستخدم ماء الورد دون معرفة شىء عن أسراره واستخداماته، رغم أنه السر الأقدم و الأكثر تأثيرا على البشرة، ويعتبر علاجا أساسيا لتجديد الشباب من خلال ترطيبه للجلد، نعم.. يا سيدتي يمكنك بسهولة الحصول على بشرة ناعمة حال استخدامك ماء الورد بشكل يومي وحتى نشجعك على هذا، سنقدم لك فى التقرير التالى فوائد ماء الورد..

1- الجهاز الهضمي

لا تندهشي، هو بالفعل مطهر طبيعي للمعدة ويساعد على تخفيف الإمساك، فاحرصي على وضع ثلاث قطرات من ماء الورد في الماء واشربيها قبل تناول الطعام، أو ضعيها على طبق السلطة وعلى المشروبات الساخنة كالشاي.

2- الجهاز التنفسي

هو أيضا علاج لنزلات البرد، فإذا كنتِ تشعرين بضيق في الحلق أو تعانين من نزلة برد شديدة، عليك غلي أوراق الورد الجافة، والتى تباع عند العطار باسم "بذور الورد"، ومن ثم تناول المشروب وهو بارد.

3- البشرة

ماء الورد له خصائص مذهلة على الجلد وله فوائد للشفاه أيضا، فهو يمنع الشيخوخة ويعالج آثار الجروح، ويعتبر مرطبا طبيعيا للشفاه المصابة بالجروح الجلدية ويعالج كذلك حب الشباب، وبفضل الفيتامينات التي يحتوي عليها B وE، يتحول إلى "تونر" مثالي لتنظيف بشرتك، كما أنه غني بفيتامين C المثالي لتكوين الكولاجين الذي يعمل على تغذية الجلد.

4- تقوية الشعر

يمكنك استخدام ماء الورد كبلسم للشعر، كما أنه يمنع تساقط الشعر، بجانب أنه يجعل فروة الرأس نظيفة وخالية من القشرة، ويحسن الدورة الدموية.

5- علاج الاكتئاب

ماء الورد يعطيك شعورا جيدا بالاسترخاء عقب تناول كوب ساخن منه، لأنه يهدئ من المعدة والقولون.

وأخيرًا.. احرصي دائما على وجود زجاجة من ماء الورد بغرفة نومك واستخدميها بأي شكل تحبينه وبأي طريقة لتشعري بالنقاء والنضارة الداخلية والخارجية أيضًا.

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