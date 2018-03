«الرقيق»: أعيان سبها لا يرفضون التعايش السلمي مع «التبو»

المتوسط:

قال عضو مجلس أعيان وحكماء سبها، حسن الرقيق، إنَّ أعيان ومشايخ سبها أكّدوا لوفد «أعيان الزنتان»، الذي يزور المنطقة الجنوبية، أنّهم لا يُمانعون في التعايش السلمي مع «التبو»، في الوقت الذي أعلنوا فيه عدم التدخل في أوضاع المعسكرات والجيش.

وأضاف «الرقيق»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية،: «أنّهم طالبوا قبيلة التبو بوساطة وفد من الزنتان بضرورة تنفيذ بنود اتفاقية روما».

جديرٌ بالذكر، أنَّ وفدًا من مدينة الزنتان زار مؤخرًا مدينة سبها، في محاولة لرأب الصدع القائم بين قبيلة أولاد سليمان، وقبيلة التبو.

