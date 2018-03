تقرير أممي يكشف أسباب فشل الحل السياسي في ليبيا

رصد و ترجمة – المتوسط :

قال التقرير الصادر عن فريق خبراء ليبيا التابع للأمم المتحدة، والذي تناول الفترة الماضية وحتى الخامس عشر من ديسمبر، إن الحل السياسي في ليبيا لا يزال بعيد المنال في المستقبل القريب، على الرغم من الجهود الأممية لتغيير الوضع الحالي.

وأضاف التقرير،الذي رصدته وترجمته “المتوسط” نقلا عن صحيفة “ليبيا هيرالد”، بأن فشل الالتزام بالحل السلمي في ليبيا ناجم عن التغييرات العسكرية والأجندات الإقليمية المعقدة في الداخل الليبي، فضلا عن عدد من العوامل الأخرى.

تزايد أعداد الجماعات المسلحة

أول تلك العوامل كما جاء في التقرير هو ازدياد أعداد الجماعات المسلحة، حيث أوضح التقرير أن استقرار ليبيا والمنطقة بأكملها مرهون أمام تزايد مشاركة الجماعات المسلحة الأجنبية من السودان وتشاد، خاصة بعدما شن جيش تحرير السودان هجوما في دارفور في مايو 2017، قبل أن يعود إلى ليبيا، مشيرا إلى أن التواجد الإقليمي الموسع لتلك الجماعات الإرهابية، ومشاركتها الأخيرة في الاشتباكات بالقرب من طرابلس، يبرز مدي خطورتها على المشهد الأمني في ليبيا.

وأعرب الخبراء عن مخاوفهم إزاء تمدد تنظيم “داعش” الإرهابي في البلاد، نظراً لارتباطه الوثيق بالجماعات المسلحة في صبراتة وغيرها من المناطق الغربية، مشيرا بأنه بالرغم من هزيمتهم في مدينة سرت إلا ان خلايا تنظيم داعش الإرهابي يستمر في العمل بوسط وجنوب ليبيا، وذلك بحسب ما أورد البيان.

تهريب الأموال العامة

وأفاد التقرير بأن هناك عوامل تؤدي إلى تحفيز الاستياء الشعبي وعدم الثقة بالنخب السياسية في ليبيا، والتي من بينها انعدام الحكم وعدم القدرة على معالجة الاقتصاد الليبي و تحويل الأموال العامة .

وأشار التقرير بأن تحويل الأموال العامة بدأ منذ عام 2014 عندما استغلت الجماعات المسلحة الرعاية السياسية من أجل تحويل تلك الأموال على نطاق واسع، والتي اتخذت اشكال عدة من بينها تهريب الوقود وخطابات الاعتمادات المستندية.

تدهور حقوق الانسان في ليبيا

وتابع التقرير بأن من بين العوامل الأخرى، أيضا، استمرار تدهور حقوق الإنسان في ليبيا حيث تقوم الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة بعمليات الاعتقالات التعسفية والاختطاف وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفقاً للبيان.

الاتجار بالبشر

كما كشف التقرير عن زيادة نسب الاتجار بالبشر في ليبيا، مشيرا بأن هناك نقاط باتت تمثل القاعدة الاساسية لتمركز تجار البشر في الداخل الليبي كالساحل الغربي وجنوبي ليبيا، مضيفاً أن المشاركة الدولية في قضية الهجرة أدت إلى تزايد المنافسة بين الجماعات المسلحة.

كما أعرب الخبراء، مجددا عن قلقهم إزاء إمكانية استخدام مرافق الدولة وأموال الدولة من جانب الجماعات المسلحة والمتاجرين من أجل تعزيز سيطرتها على طرق الهجرة.

انتشار السلاح

أظهر التقرير مدي استفادة الشبكات الإجرامية منذ عام 2011 بفكرة افتقار السلطات الليبية للقدرة على فرض ضوابط الاستيراد على نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة، فضلا عن استخدامها لمخزونات الاسلحة الموجودة منذ عهد النظام السابق حيث استغلت الجماعات المسلحة الليبية والأجنبية الذين يتنقلون داخل ليبيا وخارجها هذا الانفلات الامني، في تهريب الاسلحة من وإلى ليبيا.

وأكد التقرير بأن تهريب تلك الجماعات للأسلحة تؤدي إلى تزايد انعدام الأمن ويعد تهديداً مستمراً للسلام والأمن في ليبيا والبلدان المجاورة، فضلا عن الانتهاكات المنتظمة لحظر الأسلحة.

و أوضح فريق الخبراء بأنه يتابع عن كثب دعم الدول الأعضاء للجماعات المسلحة من خلال الضربات الجوية وتوفير المعدات اللازمة فضلا عن تهريب السلاح الممنهج من قبل الجماعات المسلحة النشطة في ليبيا، والتي تم تجنيدها مقابل مدفوعات من الفصائل الليبية المتنافسة.

ليبيا غارقة بين فكي ” الوطنية للنفط” و ” الليبية للاستثمار”

قال فريق الخبراء بأنه منذ بداية ولايته في أغسطس للعام الماضي، لم تقم السلطات الليبية بأية اخطارات أممية بشأن تجاوزات غير مشروعة بالقطاع النفطي، مؤكدة على أن هذا القطاع يشهد تعافيا نوعا ما، رغم عدم الاستقرار الأمني الذي يشهده في بعض الأحيان.

و أوضح فريق الخبراء، في ختام تقريرهم، بأن وحدة الدولة الليبية باتت بعيدة المنال ، في إشارة إلى توقف محاولات توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، فضلا عن التغييرات الجدلية اللانهائية بالهيئةالليبية للاستثمار.

وحذر التقرير، من حالة التعتيم المحيط بأصول الهيئة الليبية للاستثمار، مشيرا إلى أن الفريق بحاجة لتحديد مكان ومقدار هذه الأصول والتي تعد شرطا أساسيا لأي إجراء آخر بشأن إدارتها بموجب نظام الجزاءات.

