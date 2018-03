المتوسط:

قال رئيس لجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، إنَّ الشعب الليبي قادرٌ على صنع الحل للأزمة قبل المُجتمع الدولي .

وأضافَ «فرج»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ 90 في المئة من الشعب الليبي يَسعى إلى الاتفاق، إلا أنَّ فئة قليلة للغاية لا تُريد ذلك الاتفاق.

وتابع «فرج»، أنَّ الشعب الليبي ضيّع فرصة الثلاث سنوات الأخيرة دون الوصول إلى حل، قائلاً: «لايزالُ الوقت متوفرًا للعودة لطاولة الحوار والجلوس على طاولة الوفاق والاتفاق».

وأوضحَ «فرج»، أنَّ معظم المشاكل الموجودة في ليبيا حاليًا تُعد «مُصطنعة»، معربًا عن أمله من جميع الأطراف الليبية في دعم مسيرة الوفاق والاتفاق من أجل الوصول إلى حل.

The post «فرج»: الشعب قادرٌ على صنع الحل للأزمة الليبية قبل المجتمع الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية