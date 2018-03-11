مجلس الأمن: تسريبات تقرير الخبراء بشأن ليبيا غير دقيقة

عبرت لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا عن قلقها من تسريبات إعلامية قالت إنها غير دقيقة، بخصوص تقرير أعده فريق الخبراء التابع لها، وهو ما قد يعرض أعضاء الفريق وعمله للخطر، حسب قولها.

وقالت اللجنة في بيان لها الجمعة، إنها تلقت رسالة من منسق فريق الخبراء تشير إلى هواجسهم الأمنية بشأن عملهم وسلامتهم الشخصية، مؤكدة دعمها الكامل وتقديرها لعمل الفريق في مساعدتها على الاضطلاع بولايتها.

يذكر أن الفريق التابع للأمم المتحدة أعد تقريرا لم ينشر رسميا بعد، تضمن العديد من التفاصيل، أهمها إشارته إلى دخول أسلحة إلى ليبيا وتجنيد ميليشيات أجنبية من طرف فصائل ليبية مسلحة إضافة إلى تجاوزات إنسانية وصفها التقرير بالجسيمة.

المصدر: مواقع إخبارية

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