مساعدات إنسانية للأسر العالقة بحي الكرامة في سبها

زار وفد من منظمة الحراك الوطني لشباب الطوارق بالجنوب بعض الاسر والاهالي الذين كانوا عالقين بحي الكرامة بسبها بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بالمدينة على إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة.

وتعرف وفد المنظمة خلال الزيارة على الاحتياجات الأساسية لهذه الاسر التي رفضت الخروج من الحي رغم الظروف المعيشية وقدمت لهم المساعدات الإنسانية من سلع غذائية ونقل المرضى لعلاجهم وتوفير كل المتطلبات لهم.

وذكرت مصادر منظمة الحراك الوطني أن هذه الزيارة التفقدية جاءت بعد ورود اتصالات تفيد بوجود عائلات عالقة ببعض مناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة بالمدينة وسعيا منها لوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سبها لمستحقيها.

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