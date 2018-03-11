عقب التفجير لإرهابي الأخير .. رفع حالة التأهب القصوى بمدينة أجدابيا

أجدابيا 11 مارس 2018 (وال) – كشف رئيس وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا مصطفى بوفجرة عن أن المديرية قررت رفع حالة التأهب القصوى ورفع درجة الاستعداد من قبل الأجهزة الأمنية تحسباً لأي طارئ ، في جميع مداخل ومخارج المدينة.

وأوضح بوفجرة أن الانفجار الذي شهدته بوابة الستين الجمعة، تم على تمام الساعة العاشرة صباحا، مشيرا إلى أن منفذ الانفجار كان قادم من جهة الغرب يقود سيارة تيوتيا كروزر بها صواريخ نوع هاوزر، وعند وصوله إلى مكان البوابة اصطدم بالعوائق الموجود في نصف الطريق، مما أدى إلى انتشار عناصر الكتيبة 152 مشاه التابعة للقيادة العامة وتفرقهم تفاديا للتفجير، لافتاً إلى أنه تمت الرماية على الإرهابي بالرصاص قبل وصوله إلى تجمع القوات .

وأضاف بوفجرة، أن البوابة كان بها اثنين من الجنسية السودانية محتجزين أصيبوا بجروح وهما عمر حامد أحمد، وقمر محمد علي، كما أصيب الجندي محمد بخزام صالح التابع للكتيبة152، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف أجدابيا ولا توجد أضرار كبيرة في البوابة. (وال – بنغازي) ع م

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