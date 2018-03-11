عقيلة صالح يبحث مع مشائخ برقة‎ المستجدات السياسية

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى التقي بمدينة القبة عمد ومشائخ وأعيان وحكماء برقه ونوقش خلال هذا اللقاء العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بآخر المستجدات السياسية في ليبيا والتي منها الحوار بين الأطراف الليبية وتعديل الاتفاق السياسي حول تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وتكليف رئيس للحكومة من المجلس الرئاسي الجديد والذي بدوره يقترح حكومة موحدة من الوزراء وإنهاء الانقسام المؤسساتي للدولة الليبية التي أثرت في الحياة المعيشية للمواطن.

كذلك تمت مناقشة الأوضاع في الجنوب الليبي حيث تم تأييد ما يقوم به الجيش الوطني من تفعيل القانون ومحاربة الإرهاب والفوضى والميليشيات الإرهابية القادمة من خارج الوطن والتي تتواجد بين وقت وآخر هناك.

كما أكد الحضور على دعم المصالحة وتحقيقها بين الأطراف المتنازعة في الجنوب الليبي وإنهاء المشاكل بين المواطنين تحقيقا للسلم الاجتماعي.

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