أعمال صيانة لخطوط المياه المتضررة في شارع الشريف بنغازي

انطلقت بلدية بنغازي ،الاحد ،في متابعة أعمال الصيانة لخطوط المياه المتضررة في شارع الشريف , حيث تم التنسيق بين الشركة المياه والصرف الصحي وشركة العامة البناء و التشيد , والتي أنهت أعمال إزالة إحدى المباني بالكامل والتي كانت عائق لتنفيذ إعمال الصيانة لشبكات المياه والكهرباء.

و فور إنهاء أعمال الإزالة تمكنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي من أصلاح وصيانة خطوط المياه المكسورة،وبذلك سيتم توصيل المياه الي كافة أحياء وسط البلاد خلال الأيام القليلة القادمة وحاليا تقوم الشركة العامة للكهرباء بتنفيذ إعمال صيانة وإصلاح شبكات الكهرباء .

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