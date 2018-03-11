سلاح الجو التركي يشن غارات ضد أهداف للمسلحين الأكراد في شمال العراق

أعلنت مصادر أمنية تركية، أن سلاح الجو التركي دمر اليوم الأحد، أهدافا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، عن المصادر، أن سلاح الجو دمر 18 هدفًا للمنظمة في مناطق هاكورك والزاب وغارا ومتينا وباسيان.

وأوضحت المصادر، أن "المتواجدين في النقاط المستهدفة، كانوا يعتزمون شن هجمات ضد المخافر التركية قرب الحدود مع العراق".

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، كشفت قبل أيام أن بلاده تخطط مع الحكومة الاتحادية العراقية للقيام بعملية عسكرية عبر الحدود في شمال العراق ضد المسلحين الأكراد.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا والعراق فرعين لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية انفصالية.

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