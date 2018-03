تقرير أممي: «الوفاق» ارتكبت جرائم إعدام خارج القانون غرب البلاد

خاص المتوسط:

أكد التقرير الصادر عن فريق خبراء ليبيا التابع للأمم المتحدة، أن الفريق يحقق حاليًا في حالات إعدام خارج القانون وقعت في غرب البلاد، ومن قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق أوائل شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح التقرير الذي حصلت صحيفة «المتوسط» على نسخة منه، وتناول الأوضاع الليبية في الفترة الماضية وحتى الخامس عشر من ديسمبر الماضي، أنه في 26 أكتوبر الماضي عُثر على جثث 36 رجلًا في منطقة الأبيار شرق بنغازي، وتمّ التعرف على هوية 6 منهم.

واتهم التقرير قوات تابعة للجيش الليبي باختطاف بعض الضحايا في حي الليثي وحي السلام ببنغازي، وأحدهم احتجز في سجن الكويفية الخاضع لسيطرة سليم الفرجاني المنتسب لجهاز الأمن الداخلي قبل إطلاق سراحه، مشيرًا التقرير إلى أوامر القيادة العامة للجيش الليبي بفتح تحقيق في 28 أكتوبر الماضي.

وشدد التقرير على أن حالات الإعدام خارج القانون تكرر أغلبها في شرق البلاد، بما فيها حالة واحدة لإعدام جماعي، وهي ممارسات لا تزال منتشرة على نحو واسع.

