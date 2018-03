«سبها الطبي» يستقبل حالة مصابة إثر سقوط قذيفة هاون

المتوسط:

استقبل مركز سبها الطبي حالة مُصابة إثر سقوط قذيفة هاون، نتج عنها إصابة بليغة بالرأس لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، وذلك وفقًا لما قالته عزيزة صالح الحمدو مسئول المكتب الإعلامي لمركز سبها الطبي.

وأضافت «عزيزة»، أنّه تمَّ تم إسعافها إلى مستشفى مرزق وبعد التدخل الطبي من قبل أطباء مرزق وتصوير الحالة المريضة، وجد أنها تعاني من نزيف في الدماغ، في الوقت الذي قرروا فيه الأطباء بمستشفى مرزق تحويلها إلى مركز سبها الطبي .

وأوضحت «عزيزة»، أنَّ أطباء المركز الطبي سبها، ذكروا أن الطفلة الآن في حالة حرجة ومازالت الحالة على التنفس الصناعي.

من جهته، قال أحمد أبو عقيلة المدير المساعد لمركز سبها الطبي، إنّه تم التنسيق مع لجنة الجرحى بوزارة الصحة، التى ستقوم بتحويل الطفلة إلى مركز طرابلس الطبي أو إحدى العيادات الخاصة بمدينة طرابلس.

