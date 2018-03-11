المرصد السوري: طائرات بدون طيار تشن هجوما على مطار حميميم الروسي

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن طائرات مسيرة عن بعد شنت هجوما على مطار حميميم العسكري، الواقع بريف مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، والذي تتخذه روسيا كقاعدة عسكرية لها في سوريا.

وأوضح المرصد، أن الهجوم وقع فجر اليوم الأحد، ولم تتحدد الجهة التي أطلقت الطائرات، كما لم تتوافر معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.

ونقل المرصد عن مصادر متقاطعة، أن القوات الروسية المتواجدة في القاعدة تمكنت من صد الهجوم.

يأتي هذا بعد أيام من تحطم طائرة نقل عسكرية روسية خلال الهبوط في حميميم، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا كانوا على متنها.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الروسي.

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