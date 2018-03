وزير «تعليم الوفاق» يتفقد إحدى مدارس «سوق الجمعة»

المتوسط:

تفقد وزير التعليم الدكتور بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، صباح اليوم الأحد الموافق 11/3/2018، مدرسة بشير الأسطى ببلدية سوق الجمعة، للاطمئنان على سير الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ورافق الوزير، خلال زيارته التفقدية، عادل جمعة وكيل الوزارة، ومراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة، والذين استمعوا إلى شكاوى الطلبة والمعلمين بالمدرسة .

كما تفقد الوزير والمرافقون له عددا من الفصول الدراسية للاطلاع والوقوف عما تحتاجه المدرسة، وذلك في إطار مراقبة التعليم بالمنطقة .

