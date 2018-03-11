تظاهرة في اليونان دعما لجنديين محتجزين في تركيا

تظاهر أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب مصدر أمني، الأحد في أوريستيادا المدينة اليونانية القريبة من الحدود مع تركيا، تعبيرا "عن دعمهم" لجنديين يونانيين معتقلين في تركيا منذ عشرة أيام.

وأوضح المصدر أنه ببادرة من جمعية محلية للدراجين انضم 50 شخصا إلى هذه التظاهرة بعدما قطعوا صباح الأحد المسافة الفاصلة بين المدينة والحدود دعما للجنديين أيضا.

وكان الجيش التركي أوقف في مستهل مارس جنديين يونانيين قرب الحدود البرية مع اليونان "لدخولهما بشكل غير شرعي" تركيا وقد وضعا قيد الحبس الاحتياطي في مدينة أدرين التركية القريبة من الحدود مع اليونان في انتظار محاكمتهما.

وقال الجنديان اللذان كانا في دورية عادية إنهما دخلا تركيا "خطأ" بعد أن ضلا طريقهما بسبب الضباب.

ورفض القضاء التركي طلبا يونانيا بالإفراج عنهما لحين المحاكمة.

وقال ديمتريس تزاناكوبولوس المتحدث باسم الحكومة اليونانية في تصريح لوكالة الأنباء اليونانية أن "الجهود في المستوى الدبلوماسي مستمرة من أجل عودة العسكريين ونأمل أن تنتهي الإجراءات المقررة في تركيا سريعا لإنهاء هذا الحادث".

وعبّرت أثينا عن الأسف لـ"تشدد" تركيا الذي يعزى خصوصا إلى العلاقات الصعبة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعمليات استكشاف الغاز في المياه القبرصية شرق المتوسط.

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