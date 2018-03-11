تقرير أممي يضع الأموال الليبية المجمدة تحت المجهر

كشف تقرير لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بالشأن الليبي، عن تفاصيل حول الأموال الليبية المجمدة في الخارج.

وأوضح التقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملا بالقرار 1973″2011″، والذي تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، أن فريق الخبراء أبرز في تقرير سابق، أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار في تلك الفترة حسن بوهادي، ادعى أن للمؤسسة أصولا مجمدة تبلغ قيمتها 65 بليون دولار، ويقوم الفريق حاليا بتقييم مدى صحة هذه الادعاءات، أخذا في اعتباره ما ورد من ادعاءات بأن تجميد الأصول هو سبب في انخفاض قيمة هذه الأصول، لافتا إلى أن الفريق تأكد إثر المشاورات التي أجراها مع عدد من الدول الأعضاء، ومديري الأموال، والموظفين السابقين في المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها التنفيذي الحالي من أن مبلغ 67 بليون دولار يمثل مجموع أصول المؤسسة، بما في ذلك أصول الشركات التابعة لها، ويقر رئيس مجلس إدارة المؤسسة بأن هذا المبلغ جرى تقييمه في عام 2012، وأنه من الصعب تقييمه في الحالة الراهنة، ويقر رئيس مجلس إدارة المؤسسة بان هذا المبلغ جرى تقييمه في عام 2012، وأنه من الصعب تقييمه في الحالة الراهنة، وفي الواقع كان الفريق قد أفاد بأن مجموع الأصول كان يبلغ 56 بليون دولار في عام 2010.

وأضاف التقرير، أن المؤسسة الليبية للاستثمار، أخبرت الفريق الآن بأن الأصول المجمدة تناهز 43 بليون دولار، وأوضحت المؤسسة كذلك أن 17 بليون دولار من هذا المبلغ يحتفظ بها لدى المصرف المركزي، وطلب الفريق إيضاحات وتفاصيل بشأن الكيفية التي يستخدم بها المصرف المركزي تلك الأموال.

وعليه أكدت توصيات التقرير المؤقت لفريق الخبراء المعني بليبيا، على ضرورة تشجيع الدول الأعضاء على تحليل ما تقوم به المؤسسات المالية الموجودة في أراضيها من مناولة الأموال، والأصول المالية، والموارد الاقتصادية المجمدة، عملا بالقرارات “1970 (2011)، و1973 (2011)، و2009 (2011)”، وذلك لضمان التنفيذ الصحيح لتلك القرارات، إضافة إلى تشجيع الدول الأعضاء على تزويد الفريق بتفاصيل كلمة عن الأموال، والأصول المالية، والموارد الاقتصادية المجمدة، عملا بقرارات مجلس الأمن، سواء المملوكة للكيانات أو الأفراد.

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