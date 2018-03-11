مصرع 16 شخصا وإصابة 140 آخرين صعقا بالبرق في كنيسة بـرواندا

قالت روز موريشانكوانو، محافظة الإقليم الغربى في رواندا، اليوم الأحد: إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 140 آخرون، عندما ضربت صاعقة برقية إحدى الكنائس بجنوبى رواندا.

وذكرت محافظة الإقليم الغربى، ويسترن بروفينس، أن مئات من شعب كنيسة

"الادفنتيست السبتية" في بلدة نياروجورو، نقلوا بسرعة إلى مستشفيات ومراكز طبية قريبة، بعد أن ضربتهم صاعقة البرق خلال حضور قداس بإحدى الكنائس أمس، السبت.

وأوضحت المحافظة، أن معظم المصابين خرجوا من المستشفيات سريعا بعد تلقى الإسعافات اللازمة لكن 17 مصابا بقوا في المستشفى اليوم، الأحد، اثنان منهم إصابتهما بالغة.

وفي حادثة مماثلة يوم الجمعة الماضى، ضرب البرق مجموعة من 18 طالبا، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وفقا لما ذكرته محافظة الإقليم الغربى.

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