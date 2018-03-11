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مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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