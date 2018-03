المسماري يكشف عن آخر تطورات المعركة من بنغازي إلى إجدابيا مرورا بدرنة وسبها

المتوسط:

صرح الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري بأن العملية في سبها تهدف إلى ضبط الأمن وإعادة الاستقرار للمدينة.

وأشار المسماري، في مؤتمر صحفي له اليوم الاحد، بأن هناك عصابات مختلفة المقالد والتركيبات تمارس الجريمة العابرة للحدود بالمدينة، مؤكدا بأن الجيش يتعامل بحزم وقوة وفق خطة محكمة مع تلك العناصر التشادية والسودانية والتي ثبت أنها تمارس الحرابة والتهريب جنوبي البلاد.

وأضاف المسماري، “نواجه عصابات عديدة تمارس الجريمة العابرة للحدود في سبها، وقمنا بتخفيف حدة الاشتباكات وأنهينا تدفق الآليات المسلحة والأفراد كما تم إنشاء طوق جوي فوق المدينة ومنحنا مهلة حتى ١٧ مارس للعصابات المسلحة وبعدها سنقوم بتطبيق القانون على جميع المخالفين” ، داعيا أهالي سبها للتعاون مع الجيش الذي يهدف إلى إعادة الأمن للمدينة.

وأوضح المسماري أنه تم تطهير مدينة بنغازي بالكامل من العناصر الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة، مؤكدا على قيام افراد الهندسة العسكرية بتمشيطها خلال تلك الفترة لإزالة مخلفات الحرب من ألغام ومفرقعات والتي خلفتها العناصر الإرهابية أثناء الحرب

و بين المسماري بأن هناك بعض العناصر التابعة لتنظيم داعش تتحرك في مناطق جنوب سرت وجنوب بني وليد وجنوب خليج السدرة، لكنّ القوات المسلحة تبسط نفوذها على المنطقة وتًحاصر تلك العناصر للقضاء عليهم

وعن درنة، بين المسماري بأن قوات الجيش لازالت تواصل عماليتها وفق خطة محكمة موضوعة منذ العام الماضي، مؤكدا على أن رجال الجيش لم ولن تغادر مواقعهم إلا بدحر العناصر الإرهابية كافة.

وأكد المسماري بأن القوات البحرية بالتعاون مع سرب رعد العمودي قاما بإيقاف سفينة تركية قبالة سواحل درنة،مشيرا بأن الجيش يواجه ضغط من قبل الأرهابين على مدينة درنة.

وعن اجدابيا، كشف المسماري، في ختام كلمته، بأن هجوم اجدابيا هو عملية ممنهجة من قبل انتحاريين داخل المدينة، مشيرا بأنه لا تزال التحقيقات جارية في ذلك الأمر.

