جمال محمد يناشد الدولة للمساهمة في علاج صالح الابيض

القاهرة – بوابة الوسط: أحمد المقصبي

صرح الفنان جمال محمد في اتصال هاتفي لـ «بوابة الوسط»، بأن الفنان صالح الابيض دخل مركز بنغازي الطبي إثر وعكة صحية مزمنة بالكلى.

ويعد الابيض من أهم نجوم الكوميديا في ليبيا ، ألف ومثّل العديد من الأعمال المسرحية و التلفزيونية والمسموعة، ومن أشهر أعماله مسرحية كوشي يا كوشة التى ألفها و قام ببطولتها.

ومن أعماله التلفزيونية المعروفة الأستاذ قلية و الطايح مرفوع و الطيب درويش، ومن أعماله المسموعة سلسلة جو جو ، وسلسلة نص ضحكة.

وأكد الفنان جمال محمد بأن الابيض سيغادر ليبيا إلى مدينة المنصورة الثلاثاء المقبل، لاستكمال العلاج في جمهورية مصر العربية.

وناشد محمد باسمه و باسم كل الفنانين الليبين الأجهزة التنفيذية في ليبيا للوقوف مع الابيض في هذه الأزمة و علاجه على نفقة الدولة باعتباره أحد رموز الفن في ليبيا.

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