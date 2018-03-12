بوكو حرام تهدد حياة فتيات نيجيريا / صور

نشرت وكالة "رويترز" صوراً لأهالي الفتيات اللاتي تم اختطافهن علي يد جماعة "بوكو حرام" الإرهابية يوم 24 فبراير الماضي، بولاية "يوبي" النيجيرية التي تقع في الحدود مع النيجر.

فتيات بوكو حرام ‎

فتيات بوكو حرام ‎

فتيات بوكو حرام ‎

فتيات بوكو حرام ‎

وتضاربت الأنباء حول عدد الفتيات المخطوفات، فبداية حادث الخطف، قالت بعض المصادر، إنهن حوالي 50 فتاة، وبعضها يقول، إنهم تعدوا 110 فتاة تقريباً.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، إن "بوكو حرام" خطفت أكثر من ألفي شخص منذ 4 سنوات، تم تحرير 500 منهم.

فتيات بوكو حرام ‎

فتيات بوكو حرام ‎

فتيات بوكو حرام ‎

وتعتبر جماعة "بوكو حرام" أكثر جماعة إرهابية في التاريخ توظف النساء وتستخدمهن في هجماتها، وذلك استغلالاً لعدم تفتيش النساء في النقاط الأمنية، وسهولة إخفاء القنابل تحت الملابس أو الحقائب، وقامت النساء بتنفيذ حوالي 244 عملية انتحارية من أصل 534 عملية، نفذتها النساء في العديد من المناطق، بحسب تقارير حقوقية وأممية.

فتيات بوكو حرام ‎

فتيات بوكو حرام ‎

فتيات بوكو حرام ‎

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا