بلدي زليتن يخصص 640 ألف دينار لاستكمال مشاريع خدمية

خصص المجلس البلدي زليتن، نحو ستمئة وأربعون ألف دينار لصيانة واستكمال عدد من المشاريع الخدمية بالبلدية

وفند المجلس، في تدوينه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التقسيم المالي لهذا المبلغ على تلك المشاريع حيث سيتم صرف مبلغ أربعمئة ألف دينار لاستكمال مدرسة الشيخ، وتخصيص مبلغ مئة ألف دينار لاستكمال منتزه السابع عشر من فبراير، فضلا عن صيانة وتطوير مركز التدريب ورعاية الشباب، بمبلغ أربعين ألف دينار، وصيانة مهبط الطيران العمودي بمستشفى زليتن التعليمي، بمبلغ مئة ألف دينار

