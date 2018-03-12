رفع الحظر على الملاعب الليبية على رأس لقاء السراج برئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم

ليبيا – إستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الأحد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المهندس جمال الجعفري و ذلك في إطار دعم السراج للرياضة و متابعته لأنشطتها.

الجعفري أشاد بحسب المكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي بما يوليه السراج من اهتمام بالرياضة ودعمه للإتحاد و للأندية وحل ما تواجهه من مختنقات و عرض ملخصاً للبرامج المقبلة وما يواجهه الاتحاد المسؤول على أكثر الألعاب شعبية من تحديات في مسار التطوير.

وتم التطرق خلال الاجتماع الذي حضره المستشار السياسي للسراج طاهر السني، إلى رفع الحظر على الملاعب الليبية و الخطوات اللازمة للتواصل مع الاتحاد الدولي بهذا الشأن.

وأكد السراج على إن حكومة الوفاق تعمل على عودة وضع الرياضة في ليبيا إلى طبيعته، مبدياً حرصه على تهيئة الملاعب الليبية وتحسينها وأن يتاح للاتحادات الرياضية جميعها المشاركة في مختلف المنافسات الإقليمية و الدولية.

المرصد – متابعات

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