مسيرات في لبنان تحت شعار انتهي زمن عدم المساواة | صور

خرج المئات إلى شوارع بيروت اليوم للاحتفال ب "اليوم العالمي للمرأة " مطالبين بوضع حد لما وصفوه بأنه تمييز قائم على أساس الجنس.

ونظمت المسيرة الحاشدة جمعيات لبنانية مختلفة معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق المرأة ، وتجمع المشاركون، ومعظمهم من النساء، تحت شعار "قضايانا متعددة، غضبنا واحد".

مسيرات في لبنان

مسيرات في لبنان

و رفضت المتظاهرات ما يحدث بسوريا و الغوطة رافعين شعار " نحن هنا صوتكن .. نحن هنا من أجلكن "

مسيرات في لبنان

مسيرات في لبنان

وكانت دراسة أجرتها منظمة "أبعاد" للدفاع عن حقوق المرأة ومقرها في بيروت عام 2017 قد ذكرت أن امرأة من كل أربع نساء تعرضت للاغتصاب في لبنان ، و أضافت الدراسة أيضا أن أقل من ربع النساء اللائي تعرضن للاعتداء الجنسي قمن بالإبلاغ عن الاعتداءات التي تعرضن لها.

وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم تعرضن للعنف الجنسي أو الجسدي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا