الدب الروسي يدق طبول الحرب ويبث الرعب فى قلوب العالم بالتفوق الإلكتروني/ صور

مع ظهور ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطور أدوات تكنولوجيا الاتصال، ظهرت مرحلة ثالثة للحرب الإلكترونية بشكل أكثر تعقيدًا وأشد ضررًا من قبل، يُستخدم فيها "الإنترنت" في إرسال هجمات على الدولة المعادية لمعرفة المعلومات المشفرة، أو البيات السرية التي تعمل كل دولة على إخفائها، وبث الإشاعات والتأثير على المعنويات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هو هدف رئيسي لهذه الحرب، التي تؤدي إلى خسائر اقتصادية وخسائر في البنية التحتية أيضًا، مما يعد نوعًا من استنزاف الموارد باستخدام الحرب الإلكترونية، بدلاً من حروب الاستنزاف العسكرية التي اعتمدتها الجيوش قديمًا، وهذا التطور النوعي جعل مسارات الحرب الإلكترونية أكثر اتساعًا.

وادعت الولايات المتحدة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، بشن هجمات إلكترونية لتضليل الناخبين عبر بث شائعات على مواقع التواصل الإجتماعى، وعبر البريد الإلكترونى.

وجاءت شكوك أوروبا حول ضلوع روسيا في هجمات إلكترونية استهدفت دولا أوروبية أيضا، بينها ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا.

دونالد ترامب، هيلاري كلينتون

التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

قدمت الاستخبارات الأمريكية تقريرًا في العام الماضى، يُفيد بأن روسيا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأرجع التقرير ذلك، إلى أن الرئيس الروسي، يحاول تقويض ثقة الأمريكيين في عملية الديمقراطية في بلادهم، وتشويه سمعة المُرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، والقضاء على فرصتها في تولي الرئاسة، مشيرا إلى ميل موسكو إلى المُرشح الجمهوري وقتذاك، دونالد ترامب.

وتجري عدة جهات مسئولة في واشنطن تحقيقات، بشأن مزاعم التدخل الروسي في حملة الانتخابات الأمريكية، وما يتردد عن تورط شخصيات لها علاقة بالرئيس ترامب، مع مسئولين روس. وفُتحت لجان في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ لإجراء التحقيقات وتقصى الحقائق.

وزودت الاستخبارات الهولندية نظيرتها الأمريكية بـ "معلومات حاسمة" حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، حيث تمكنت الاستخبارات الهولندية من اختراق شبكة مجموعة من القراصنة الروس تعرف بـ "كوزي بير"، أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم رصدوا اختراق هذه المجموعة الروسية "لآلاف" الرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي قبل انتخابات ذلك العام.

وقد نفت روسيا هذه الاتهامات نفيًا قاطعًا، وظل ترامب يرفض مزاعم القرصنة الروسية واصفًا إياها بأنها حملة سياسية من خصومه.

كاسبرسكى

"كاسبرسكى" يهدد الأمن القومي الأمريكي

أمرت الإدارة الأمريكية، والسلطات البريطانية، بإزالة منتجات شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية من شبكاتهما الإلكترونية والهيئات الأمنية، وقالت واشنطن، إنها تخشى أن تكون الشركة ومقرها موسكو عرضة لتأثير من الكرملين، وأن يتسبب الاعتماد على برامجها المضادة للفيروسات في تعريض الأمن القومي للخطر.

ومن جانبها، اعترفت شركة "كاسبرسكي"، أنها وصلت إلى ملفات سرية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية، عن غير قصد، في 2014 أثناء جمعها معلومات عن إحدى مجموعات الهاكرز.

وفي هذا السياق، كانت الرئيسة السابقة لإدارة الحرب الإلكترونية في القوات البرية الأمريكية، قد أعلنت في أغسطس الماضي، أن قدرات روسيا على الاتصالات اللاسلكية تزيد عن قدرات الولايات المتحدة في هذا المجال بعدة أضعاف.

كاسبرسكى

مخاوف كندا من تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية

حذر خبير في حلف الناتو، من محاولة روسيا التدخل في الانتخابات الكندية عام 2019، وذلك بهدف زعزعة استقرار التحالف العسكري بما يخدم مصالح الكرملين.

وقال مدير مركز الاتصالات الإستراتيجية التابع للناتو "جانيس سارتس"، إن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية العام 2016، بالإضافة إلى محاولات موسكو المزعومة للتدخل في التصويت بفرنسا وألمانيا وهولندا وجمهورية التشيك، تجعل من كندا هدفاً منطقياً.

وأشار سارتس، إلى اهتمام روسيا بكندا، بحيث إن زعزعة استقرار هذا البلد، سيساهم في زعزعة تماسك أعضاء التحالف، بالإضافة إلى احتمال تقويض السياسات الكندية في أوروبا.

من جهتها، طلبت الحكومة الفيدرالية من وزيرة المؤسسات الديمقراطية "كارينا جولد" السهر على نزاهة التصويت.

اختراق كهرباء أوكرانيا

اختراق كهرباء أوكرانيا

تم اختراق ثلاث شركات أوكرانية محلية لتوزيع الكهرباء، ما تسبب في قطع التيار عن نحو ربع مليون مواطن، وأعلن محللو الأمن الإلكتروني، أن هذه الهجمة الممنهجة لن يقدر على تنفيذها سوى مصدر منظم للغاية، وتتوافر لديه موارد كثيرة، ومن ثم اتهمت أوكرانيا روسيا بالضلوع في هذه الهجمة.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

ألمانيا تخشى زعزعة الاستقرار

وفى ألمانيا، قائدة منطقة اليورو، وصاحبة أكبر اقتصاد أوروبى، كشف جهاز المخابرات الداخلية الألمانى فى الثامن من ديسمبر الماضى، عن تزايد حملات الدعاية الروسية التى تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وزيادة الهجمات الإلكترونية الروسية على الأحزاب السياسية، مما دفع رئيس جهاز المخابرات الداخلية، هانز جيورج ماسن، إلى القول بأن هناك زيادة فى عمليات التجسس الإلكترونى التى قد تُعرِّض المسئولين الألمان وأعضاء البرلمان والعاملين فى الأحزاب الديمقراطية للخطر، وأكد أن هناك أدلةً إضافيةً على صحة مخاوفه من هجمات روسية إلكترونية، لكون روسيا تقوم باستخدام هائل للموارد المالية لتنفيذ حملات تضليل تستهدف الناطقين بالروسية فى ألمانيا وصناع القرار، كما أن حملات الدعاية الروسية تسعى إلى نشر حالة من الشَّك فى المجتمع، من أجل إضعاف ألمانيا الاتحادية أو زعزعة استقرارها، فضلاً عن تقوية الجماعات المتطرفة بها، وأن التضليل والهجمات الإلكترونية والتجسس الإلكترونى والتخريب الإلكترونى جزءٌ من تهديدٍ هجينٍ يواجه الديمقراطيات الغربية من قبل روسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا