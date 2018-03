الملحق العسكري بروسيا يكذب بيان الخارجية.. ويكشف بـ«الأدلة» قرار إغلاق الملحقيات

خاص/ المتوسط:

علّق الملحق العسكري في روسيا الاتحادية نقيب، سراج العبيدي، على بيان وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني، الخاص بعدم إغلاق أي من الملحقيات العسكرية ومكاتب الارتباط العسكري في الخارج، قائلاً: «هذا غير صحيح»، مدللاً على ذلك، بأنَّ وزارة الخارجية أرسلت عدة رسائل للسفارات ورؤساء البعثات الليبية تطالبهم فيه بإنهاء عمل الملحقين العسكرين واستلام ما في ذمة الملحقية.

وأضاف «العبيدي»، خلال تصريحاتٍ صحافية خاصة لصحيفة «المتوسط»، أنّه رُغم إرسال وزارة الدفاع عدة مُراسلات لوزارة خارجية الوفاق، الخاصة بضرورة استمرار عمل المحلقين العسكريين إلى حين قدوم البديل، إلا أنَّ وزارة الخارجية تتجاهل مطالب وزارة الدفاع، حسب قوله.

وطالب «العبيدي»، وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني، بضروة الوقوف مع المؤسسة العسكرية، والالتفاف إلى مهام وزارتهم فقط بدلاً من التفنن في عرقلة المؤسسة العسكرية، قائلاً: «من الأولى على الخارجية، ضرورة الدفاع عن سيادة الدولة الليبية أمام المحافل الدولية، وتوحيد الجهود الدبلوماسية نحو إيقاف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي».

كما طالب «العبيدي»، خارجية الوفاق، بضرورة الدفاع عن مصالح الدولة الليبية في الخارج، وابتعادها عن كل ما من شأنه يُعرقل عمل المؤسسة العسكرية، لأنَّ ما لا حظناه من «الخارجية»، هو الوقوف أمام عمل المحلقيات العسكرية الليبية في الخارج، والتضييق على العاملين بها من إيقاف الإجراءات، وتضارب قراراتها مع قرارات وزارة الدفاع.

هذا وقد نشرت وكالة الأنباء الليبية بيانا، نسبته إلى وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، نفت فيه صدور أي قرار بقفل أي من الملحقيات العسكرية أو مكاتب الارتباط العسكري أو إنهاء خدمات أي ملحق فني عسكري بالخارج قبل انتهاء فترة عمله المقررة قانونا بأربع سنوات، مؤكدة أن ما يحكم علاقات العمل للموفدين بالخارج هو القانون رقم 2 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وأن انتهاء فترة العمل تشمل كل من استكمل مدة الاربع سنوات وفقا للقانون وتشمل أي موفد سواء من الخارجية او التعليم او الصحة او الداخلية او الدفاع .

يذكر أن صحفية المتوسط قد انفردت بإجراء حوار مع النقيب سراج العبيدي، الملحق العسكري في روسيا الاتحادية، قال فيه أن الملحقين العسكريين، لا يتبعوا وزارة الخارجية وإنما حلقة اتصال فقط، ونتبع بشكل مباشر المؤسسة العسكرية سواء كانت في شرق البلاد تحت القيادة العامة ووزارة الدفاع أو في الغرب نتبع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

The post الملحق العسكري بروسيا يكذب بيان الخارجية.. ويكشف بـ«الأدلة» قرار إغلاق الملحقيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية