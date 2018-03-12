أبومازن يهدد أي مسئول فلسطيني من الإساءة لأي قيادة عربية

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في تصريحات خاصة اليوم، الأحد، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، "وفا"، إن قيام أي من أعضاء القيادة الفلسطينية بالمساس، أو التشهير بقيادات الدول العربية، سوف يُعرضه للمساءلة تحت بند المس بالأمن القومي العربي والفلسطيني.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قوله، إنه يقدر ويثمن مساندة ودعم الدول العربية، ومواقفها الرافضة لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره، الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

كما يقدر اعتماد الدول العربية لرؤية الرئيس محمود عباس، التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي، كموقف ثابت للدول العربية.

وأكد الرئيس، الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول العربية، أو الإساءة إليها، بحسب ما نقلته وكالة "وفا".

وتابع أبومازن، مشدداً على عدم جواز المس، أو التشهير بأي من قيادات الدول العربية، مؤكدا أن قيام أي من أعضاء القيادة الفلسطينية بذلك، سوف يُعرضه للمساءلة تحت بند المس بالأمن القومي العربي والفلسطيني.

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