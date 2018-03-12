تعاطف إيطالى إثر انقاذ ثلاثة أشقاء ليبين قبالةالسواحل الليبية

ووصفت المنظمة هذه الرحلة بـ “رحلة الأمل من ليبيا للوصول إلى أوروباأو إيطاليا”، للهروب بطفل يبلغ من العمر 14 عاماً مصاباً بسرطان الدم “اللوكيميا”،عبر زورق مطاطي و 200 لتر من الوقود، في محاولة للبحث عن مستشفي بتلك الدول لإيجاد علاج عجزوا عن إيجاده في بلادهم.