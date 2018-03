المتوسط : انقذت المنظمة الإسبانية “برواكتيفا اوبن ارم” ثلاثة أشقاء ليبيين على متن قارب مطاطي صغير قبالة السواحل الليبيةأثر محاولات عبورهم إلى الدول الأوروبية.

ووصفت المنظمة هذه الرحلة بـ “رحلة الأمل من ليبيا للوصول إلى أوروباأو إيطاليا”، للهروب بطفل يبلغ من العمر 14 عاماً مصاباً بسرطان الدم “اللوكيميا”،عبر زورق مطاطي و 200 لتر من الوقود، في محاولة للبحث عن مستشفي بتلك الدول لإيجاد علاج عجزوا عن إيجاده في بلادهم.

وأثار حادث إنقاذ الثلاثة ليبيين الذين وصلوا إلى المياه الإقليمية الإيطالية على متن زورق مطاطي، موجة غير مسبوقة من التعاطف في إيطاليا.

The post تعاطف إيطالى إثر انقاذ ثلاثة أشقاء ليبين قبالةالسواحل الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية