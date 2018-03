الحكومة المؤقتة تتعهد بحل أزمة المياة في جردس العبيد قريبا

المتوسط :

تعهد رئيس الهيئة العامة للموارد المائية في الحكومة المؤقتة عوض علي الدرسي، خلال زيارة لبلدية جردس العبيد بإجراء صيانة لحقول الآبار التي تعانى من مشاكل فنية خلال الفترة المقبلة .

و أكد الدرسي أن الصيانة ستتمثل في استبدال المضخات العاطلة عن العمل، والمضخات السطحية، وصيانة بعض خطوط النقل والصمامات، من أجل ضمان توفير الإمداد المائي لسكان البلدية

وأشار الدرسي إلى أن الهيئة العامة للموارد المالية عازمة على حلحلة كل التحديات التي تصادف البلديات الواقعة في نطاق عملها، حسب الإمكانيات المتاحة، في إشارة للتعاقد الأخير بين الهيئة وشركة محلية متخصصة في إجراء صيانة وعمرة سريعة للمحطات المتهالكة، تلبية لاحتياجات المواطن، خاصة وأن فصل الصيف على الأبواب، حيث يزداد الطلب والاحتياج المائي.

