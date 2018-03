الصحة العالمية تسلم أدوية “منقذة للحياة”لمركز بنغازي الطبي

المتوسط :

سلمت منظمة الصحة العالمية بدعم من الاتحاد الأوروبي، أدوية “منقذة للحياة” للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” إلى مركز بنغازي الطبي.

وذكرت المنظمة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، إن شخصا توفي وأدخل سبعة مرضى إلى وحدة العناية المركزة، نتيجة إصابتهم بمرض “الإيدز”.

الجدير بالذكر أنه يصعب الكشف عن إحصائيات رسمية لعدد المصابين بمرض الإيدز في ليبيا، في الوقت الذي يتزايد فيه معدلات إصابات جديدة بالمرض في صفوف المهاجرين غير الشرعيين و الذين تم ضبطهم وإيداعهم بمراكز إيواء المهاجرين المنتشرة في البلاد.

