الصيد : إصدار قانون الاستفتاء خارج اختصاصات مجلس النواب

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “رانيا الصيد” لا علاقة لمجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء نظرا لتضمن القانون على نصوص الإعلان الدستوري الذي حدد موضوع الاستفتاء وهو مشروع الدستور.

وأشارت الصيد بأن اقرار هذا المشروع لابد أن يتم بالحصول على تلتي المقترعين سواء في المرحلة الأولى أو الثانية و التي تعد من الضوابط الدستورية لإجراء الاستفتاء “لوائح دستورية”، مضيفة بأنه طبقا للقانون فأنه يحق للمفوضية العليا للانتخابات الاطلاع بتنفيذها وإجراء الاستفتاء.

وقالت الصيد إن العلاقة بين مجلس النواب والدستور، تبقى محكومة بما تضمنته الفقرة (12) من التعديل الدستوري السابع التي نصت على التالي بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور، من طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده، وحصل على أغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى مجلس النواب لإصداره، وأن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، ويصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدستور.

و لفتت الصيد أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما يفيد علاقة مجلس النواب فيما يخص إصدار قانون الاستفتاء بل أوكل المشرع الدستوري بوضوح مهمة طرح المشروع للهيئة التأسيسية دون غيرها.

