لحظة تحطم طائرة أمريكية.. مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين | فيديو

قُتل شخصان على الأقل وأصيب 4 آخرون في تحطم مروحية سياحية، أمس الأحد، في نهر الشرق في نيويورك، وفق ما ذكر متحدث باسم عمدة المدينة.

وأكدت الشرطة، أن طائرة الهليكوبتر سقطت في النهر، من دون أن تؤكد أي حصيلة لعدد القتلى.

من جهتها نقلت قناة "نيويورك 1" عن مصادر قريبة من الشرطة، أن هناك خمسة قتلى من بين ستة أشخاص كانوا على متن المروحية.

وأضافت القناة، أن الطيار قد يكون الناجي الوحيد.

ولم يُعرف على الفور سببه، لكنّ وسائل إعلام تحدثت عن نداء استغاثة أطلقه الطيار قبل حصول المأساة، مشيرة إلى مشكلة في المحرك.

وعرضت محطات تليفزيونية عدة صور للطائرة الهليكوبتر الحمراء التي تغرق في النهر.

وتعود ملكية المروحية إلى شركة "ليبرتي"، التي تنظم رحلات جوية للسياح الراغبين في التحليق فوق المدينة الأميركية.

Breaking: Video shows the moment a helicopter crashed into the East River in New York City. Reports indicate that people are trapped in the water. pic.twitter.com/lQjDx9h95g

