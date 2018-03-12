الدغاري: 320 عائلة تعاني ظروفاً معيشية صعبة بخيم تاورغاء‎

قـام صباح يوم أمس عضو مجلس النواب الليبي، ورئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب ” الدكتور “خليفة الدغاري” بزيارة لمخيم قرارة القطف لنازحي تاورغاء، وذلك للوقوف على معاناة الأهالي داخل المخيم، بحضور رئيس المجلس المحلي وبعض أعضاء مجلس الحكماء والشورى، ولفيف من الأهالي داخل المخيم.

حيث أكد عضو مجلس النواب الدغاري على ضرورة أنهاء معاناة أهالي تاورغاء، وعودة الأهالي الى أرضهم، وحرص مجلس النواب على ضرورة المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين وعودة كافة النازحين والمهجرين الى ديارهم.

وأضاف “خلال الزيارة اطلعت على الترتيبات بشأن تنفيذ بنود الاتفاق مع لجنة الحوار عن مدينة مصراته، مشيراً إلى أنه بعد جولته التي قام بها في المخيم والذي يقطنه أكثر من ” 350 ” عائلة يسكنون بخيام غير صالحة لسكن عائلات كبيرة في منطقة صحراوية صعبة مما لايدع مجالاً للشك صعوبة الحالة الإنسانية التي تعاني منها هذه الأسر.

منوهاً إلى أن هذه الأسر النازحة تعاني ظروفاً معيشية صعبة، ونقصا حادا لأبسط مقومات العيش الكريم وفي مقدمتها الحاجة لمولدات كهرباء والرعاية الصحية …الخ.

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