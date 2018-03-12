معلمو بنغازي يكرمون وزير التعليم الأسبق بالمؤقتة

نظمت نقابة معلمي مدينة بنغازي يوم أمس حفلاً تكريميا لوزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الأسبق الدكتور عقوب عبد الله عقوب، وذلك لوقفته الكريمة والجادة المتمثلة في دعم قطاع التعليم ببلدية بنغازي وما جاورها في فترة توليه الوزارة حيث قدمت النقابة درعًا تذكارية وشهادة تقدير لوزير التعليم الأسبق، بمناسبة اليوم الوطني للمعلم.

حيث شمل الحفل تكريماً للقائد العام للجيش الليبي “المشير خليفة بالقاسم حفتر”، وذلك بحضور كبير من المعلمين.

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