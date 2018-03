المتوسط:

بدأت صباح اليوم، احتفالية افتتاح المكتبة المركزية بالكلية العسكرية، والتى تضم أكثر من 4 ألاف كتاب متنوع.

وقال آمر مكتب التوجيه المعنوي بالكلية العسكرية توكرة الملازم أول أحمد القماطي في تصريحات سابقة له، إنه تم تجهيز المكتبة المركزية بالكلية والتي تحتوي على أكثر من 4 آلاف كتاب متنوع ، ما بين كتب علمية متخصصة، وكتب ثقافة عامة وتضم أيضا كتب السير الذاتية لأعلام التاريخ العربي والوطني مما يضمن تعزيز الهوية القومية للطلبة العسكريين واعتزازهم بتاريخهم العربي، إضافة إلى كتب تاريخ المدن التاريخية و الاثرية الليبية مثل قورينا ، وشحات، و توخيرا ، وتوكرة، وأبولونيا ، سوسة،طلميثه، بطوليمايس ” لبدة الكبرى و مدينة صبراتة ، يوهيسبرديس- برنيقي ” بنغازي ”، وأيضا كتب الجغرافيا و الشعر والأدب العربي والعالمي و كتب القانون و الفيزياء .

The post الكلية العسكرية تفتتح المكتبة المركزية بتوكرة.. و«القماطي»:4 ألاف كتاب بين أيدى الطلاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية