تكليف القناص بإدارة شؤون الأمريكتين بخارجية الوفاق

أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الاثنين، قرارا وزاريا بتسمية عبد الرحمن علي القناص، مديرا لإدارة شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

يشار إلى عبد الرحمن القناص، من مواليد مدينة طرابلس عام 1971، تحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1994، ودرجة الماجستير في العلوم الاجتماعية ( دراسات المجتمعات النامية) عام 2003، ثم ألتحق بوزارة الخارجية، وأكمل الدورة التدريبية للمعهد الدبلوماسي الثانية عشر متحصلا على الترتيب الأول، وعمل بإدارة شؤون الأمريكتَين حتى يونيو 2006، ونُقل للعمل ببعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك حتى أغسطس 2010، وكان ضمن أعضاء الوفد الليبي خلال عضوية ليبيا بمجلس الأمن عامي 2008 و 2009، ثم تولّى وظيفة مدير إدارة شؤون الأمريكتَين حتى أكتوبر 2013، وفي نوفمبر 2013 نقل للعمل بوظيفة مستشار ببعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف حتى أكتوبر 2017 ، تولّى خلالها رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال بالوكالة في الفترة من نوفمبر 2013 وحتى فبراير.

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