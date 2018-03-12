لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان تجتمع غداً بطبرق

وجهت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، برئاسة يوسف إبراهيم العقوري، الدعوة إلى جميع أعضائها للاجتماع يوم غدا الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة في دعوتها، أنها ستناقش خلال اجتماعها عدد من المواضيع الهامة، لافتة إلى أن الاجتماعات ستعقد في مقر اللجنة بديوان مجلس النواب بطبرق.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قد عقدت في أواخر الشهر الماضي، اجتماعاً موسعاً مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع على رأسها التدخل الإيطالي في ليبيا والمساس بالسيادة الليبية، ومشكلة الهجرة غير القانونية ووضع ليبيا كبلد عبور لأوروبا، وكذلك قضية الباخرة التركية التي تم القبض عليها من قبل السلطات اليونانية والتي كانت محملة بشحنة من المواد المتفجرة، وكذلك ناقش المجتمعون التدابير اللازمة حيال أوضاع السفارات الليبية بالخارج والممثلين الدبلوماسيين الليبيين بالخارج.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على مخاطبة البرلمان الإيطالي بهذا الخصوص وطلب توضيح رسمي بماهية القرار الذي صدر مؤخراً عن البرلمان الايطالي والذي يسمح بتوسيع العمليات داخل ليبيا، إضافة لمخاطبة جامعة الدول العربية بمذكرة رسمية بهذا الخصوص، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل وفد رسمي لمتابعة التحقيقات والتواصل مع الحكومة اليونانية الباخرة التركية.

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