«التواصل» بـ«تعليم الوفاق» تبحث تقديم«التأمين الصحي» للموظفين

عقدت لجنة التواصل، بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، اجتماعا، لبحث تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي قطاع التعليم ، مع صندوق التأمين الصحي العام، أمس الأحد ، بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بطرابلس.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، فقد ناقش الاجتماع ،آلية تفعيل برنامج التأمين الصحي ومدى الاستفادة منه، وكذلك وضع جدول لمنافع الصندوق، وأيضا مناقشة التوزيع الجغرافي لمنتسبي الصندوق بمراقبات التعليم.

وأكدت عضو اللجنة ومدير إدارة الموارد البشرية «أمال لابة » بأن اللجنة تحصلت على ما نسبته 80 % من بيانات وإحصائيات العاملين بالقطاع من قبل مركز التوثيق والمعلومات، فيما اتفق المجتمعون على ضرورة إعداد عرض تفصيلي للخدمات وطرق تفعيلها والزمن المحدد لها .

يذكر بأن اللجنة شكلت بموجب قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني رقم ( 106 ) لسنة 2018 برئاسة د. سعيد معيوف.

