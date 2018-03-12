إصابة طفلة نتيجة تجدد الاشتباكات في سبها

أعلن مركز سبها الطبي استقبال الطفلة نسرين أحمد عبد الرحيم إثر إصابة بليغة بالرأس نتيجة سقوط قذيفة هاون على منزلهم بعد تجدد الاشتباكات بالمدينة.

وقال الناطق باسم المركز أسامة الوافي في تصريح للرائد، الاثنين، إن المركز استقبل الطفلة البالغة من العمر 11 عاما في حالة حرجة بعد تحويلها من مستشفى مرزق بسبب نزيف في الدماغ، مؤكدا تواصلهم مع إدارة الجرحى بوزارة الصحة لنقلها إلى مركز طرابلس الطبي.

وأضاف الوافي أن المركز استقبل خلال 24 ساعة الماضية حالتين مصابين بجروح خفيفة.

وتشهد مدينة سبها منذ أسبوعين اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

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