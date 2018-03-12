الحشرة القشرية الخضراء تعصف بأشجار النخيل في الجنوب الليبي

قدّم الفلاحين بمنطقة وادي عتبة والمناطق المجاورة لهم بالجنوب الليبي الي الوزير المكلف بوزارة الزراعة لحكومة الوفاق الوطني تقريرا حول انتشار الحشرة القشرية الخضراء التي عصفت بأشجار النخيل في المنطقة الجنوبية .

وأوضح التقرير خطورة هذه الحشرة يزداد انتشارها يوما بعد يوم كالنار في الهشيم على احد اهم الموارد الزراعية بالمنطقة.

وتعهد الوزير المكلف بالقيام بكل ما يستطيع وتقديم الدعم الممكن للحد من انتشارها.

مطالبا المواطنين والمؤسسات الأهلية بضرورة التكاثف والعمل بشكل جدي للتصدي لهذه الأفة.

وشارك عدد من المهندسين الزراعيين والخبراء والمهتمين بالنخيل بوزارة الزراعة خلال جولات قاموا بها الى مزارع النخيل وقدموا إرشادات وتعليمات للفلاحين لمحاربة هده الافة داعين الفلاحين الى اتخاذ كافة الطرق والوسائل التي يمكن بها الوقاية من الإصابة بالحشرة القشرية الخضراء وذلك بعدم استجلاب فسائل من المناطق المصابة وعدم استخدام أدوات استخدمت بمزرعة مصابة ومتابعة النخيل دوريا وخاصة عندما يكون مجاور لمزرعة مصابة ورش أي نخلة تتعرض للإصابة بهذه الافة.

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