الرائد_أخبار بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تعلن الأحد، تقديمها 7 ملايين و800…

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بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تعلن الأحد، تقديمها 7 ملايين و800 ألف يورو؛ لتنفيذ برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي؛ لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة في جميع مناطق البلاد، وفقا للصفحة الرسمية للبعثة.

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