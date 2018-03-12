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#الرائد_أخبار بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تعلن الأحد، تقديمها 7 ملايين و800…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تعلن الأحد، تقديمها 7 ملايين و800 ألف يورو؛ لتنفيذ برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي؛ لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة في جميع مناطق البلاد، وفقا للصفحة الرسمية للبعثة.
#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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