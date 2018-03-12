مقتل 3 من قياديي داعش.. فروا من درنة فتعقبتهم غرفة سرت وأجهزت عليهم

أخبار ليبيا 24

تمكنت قوات الجيش الليبي أمس الأحد من قتل 3 قيادات من تنظيم داعش الإرهابي الفارين من درنة ، بحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري.

وتقول التفاصيل التي كشفها المسماري خلال مؤتمر صحفي ببنغازي أن أفراد غرفة عمليات سرت الكبرى تمكنت من قتل الإرهابيين خلال عملية نوعية .

ولم يفصح الناطق عن أسماء وجنسيات القتلى الثلاثة ولا مكان قتلهم بالتحديد، لكنه أشار إلى أن سرية مرادة وزلة تؤمن المنطقة من بوابة التسعين إلى حقل المبروك، وتنفذ خطة محكمة لبسط الأمن في المنطقة.

وأضاف أنّ هناك بعض العناصر التابعة لتنظيم داعش تتحرك في مناطق جنوب سرت وجنوب بني وليد وجنوب خليج السدرة، لكنّ القوات المسلحة تبسط نفوذها على المنطقة وتًحاصر تلك العناصر للقضاء عليهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24