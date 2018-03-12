مكتب شؤون تعليم سبها يؤجل بداية الفصل الثاني بسبب تردي الأوضاع الأمنية

سبها 12 مارس 2018 (وال)- أعلن مكتب شؤون التربية والتعليم بمدينة سبها اليوم الإثنين عن تأجيل موعد بداية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الأحد المقبل بسبب تردي الأوضاع الأمنية في المدينة.

وبحسب الصفحة الرسمية لمراقبة تعليم سبها على موقع “فيس بوك” فإن هذا التأجيل جاء نتيجة وقوع بعض المدارس في مواقع الاشتباكات ، بالإضافة إلى نزوح عدد من العائلات إلى بعض مدارس المدينة.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد منذ عدة أسابيع اشتباكات مسلحة أسفرت عن تهجير العديد من العائلات واستغلال بعض المباني التعليمية كمساكن مؤقتة للفارين من مواطن الاشتباكات. (وال – سبها) هـ ع/أ د

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