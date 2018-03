دعا مستشفى الشهيد محمد المقريف التعليمي بمنطقة أجدابيا، الشركات الموجودة في نطاق البلدية التواصل مع مكتب المشروعات بالمستشفى للتبرع بعمل بعض الصيانات وترميم التصدعات والحفر التي ظهرت بالمبنى.

وقال المستشفى، في بيان له، «إن مكتب المشروعات بالمستشفى عاين التصدعات والحفر بمداخل المستشفى، بتعليمات من المدير العام، حيث قام بحصر لكل المواقع التي تحتاج لصيانة عاجلة».

وأضاف المستشفى «إنه تم إعداد تقرير ميداني بكل ما يحتاجه المبنى للعمل على صيانتها»، قائلا: «نأمل في كل من يجد في نفسه العمل من أجل المصلحة العامة من الشركات الموجودة في نطاق البلدية التبرع لصيانة المستشفى من خلال التواصل مع مكتب المشروعات».

واستقبل الدكتور عبدالفتاح الدليمي، المدير العام للمستشفى آمر الكتيبة 302 صاعقة ذاوود القابسي، لبحث بعض الملفات التي تخص مكتب المفقودين والعمل على إيجاد الحلول لعدد من الأزمات التي تخص ذلك الملف.

وقال المستشفى، في بيان له عبر موقعه الرسمي بـ«فيسبوك»: «إن اجتماع مدير المستشفى مع آمر الكتيبة 302 صاعقة تمحور توصل إلى الاتفاق على إنشاء مكتب لاستلام عينات الحمض النووي DNA احتراما لتضحيات الرجال الذين اختطفوا على يد الجماعات الإرهابية والذين لم يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظات».

The post مستشفى «المقريف» يدعو للتبرع لصيانة المبنى من التصدعات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية