رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تخرج بكفالة في قضية فساد

منحت محكمة في بنجلاديش الخروج بكفالة لرئيسة الوزراء السابقة خالدة ضيا التي سجنت الشهر الماضي بعد إدانتها في قضية فساد مالي.

وقال محامي الدفاع صغير حسين ليون للصحفيين إن لجنة من قاضيين بالمحكمة العليا في البلاد أقرت أمر الخروج بكفالة لمدة أربعة أشهر اليوم الإثنين.

ونقلت ضيا وهي رئيسة حزب بنجلاديش القومي المعارض ، إلى سجن داكا المركزي بعدما أصدرت محكمة خاصة في داكا حكما بالسجن خمس سنوات بحقها في 8 فبراير لسوء استخدام الأموال المخصصة للأيتام.

وأدينت السياسية 72 عاما بتحويل 21 مليون تاكا (252203 دولارا) إلى حسابات شخصية من جمعية خيرية مسماه على اسم زوجها الذي اغتيل ضياء الرحمان خلال فترة رئاستها للحكومة من 1991 إلى 1996.

وقال مودود أحمد وهو محامي بارز وزعيم بحزب بنجلاديش القومي بعد صدور أمر المحكمة العليا: "لا يوجد عقبات قضائية أمام خالدة ضياء الآن لتخرج من السجن".

وأصدرت المحكمة العليا أيضا أحكاما بالسجن عشر سنوات بحق طارق الرحمان، نجل ضيا الذي يعيش في المنفى في لندن، وأربعة آخرين.

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