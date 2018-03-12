اعتماد عادل الحاسي قنصلا لليبيا في الإسكندرية

أكد مصدر دبلوماسي بالسفارة الليبية بالقاهرة أن وزارة الخارجية قامت باعتماد عادل الحاسي قنصلا عاما لليبيا في مدينة الإسكندرية خلفا لمحمد صالح الدرسي الذي انتهت فترة عمله الدبلوماسي.

وبين المصدر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الدرسي باشر في أداء مهامه كقنصلا عاما لليبيا في الإسكندرية.

واستقرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على تكليف محمد عبد العزيز سفيرا لليبيا لدى مصر وجرى اعتماده من قبل السلطات المصرية لينتهي بذلك الجدل حول من يمثل الدبلوماسية الليبية في مصر

يشار الى ان وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة كان اصدر قرارا في مايو الماضي بتكليف “عادل الحاسي” بمهام القائم بالأعمال بالقنصلية الليبية في الإسكندرية.

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