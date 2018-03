«الوطني لدعم القدرات الطلابية»: إضراب المعلمين يشل المدارس

المتوسط:

قال المركز الوطني لدعم وتنمية القدرات الطلابية بمدينة طرابلس، اليوم الاثنين، «إن الإضراب الذي دخله المعلمون لليوم الثاني على التوالي أحدث شللا في القطاع التعلمي والمدارس بالدولة الليبية»، على حد وصف المركز.

وقال المركز في بيان له اليوم الاثنين، «إنه لليوم الثاني على التوالي، يتواصل إضراب المعلمين في مناطق مختلفة من ليبيا، تلبية لدعوة نقابتهم مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مع التأكيد على عدم التراجع عن الإضراب حتى تحقيق المطالب كاملة، وأبرزها زيادة الأجور وإقرار التأمين الصحي».

وأوضح البيان «أن المعلم في ليبيا يتقاضى مرتبا لا يتجاوز 700 دينار ليبي ما يساوي 6.40 دولار أمريكي، في حين يتقاضى الموظفون في قطاعات أخرى أكثر من 4000 دينار ليبي في ظل غياب تسوية حقيقية من قبل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني»، على حد قول البيان.

وأكدت وزارة التعليم، التابعة لحكومة الوفاق الوطني استئناف الدراسة، أمس الأحد، استقرار العملية التعليمية بكافة المراقبات التعليمية بالبلديات التابعة لها.

وتفقد وزير التعليم الدكتور بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، صباح أمس الأحد مدرسة بشير الأسطى ببلدية سوق الجمعة، للاطمئنان على سير الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ورافق الوزير، خلال زيارته التفقدية، عادل جمعة وكيل الوزارة، ومراقب التعليم ببلدية سوق الجمعة، والذين استمعوا إلى شكاوى الطلبة والمعلمين بالمدرسة، كما تفقد والمرافقون له عددا من الفصول الدراسية للاطلاع والوقوف عما تحتاجه المدرسة، وذلك في إطار مراقبة التعليم بالمنطقة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، في بيان له، السبت، تضامنه مع المعلمين المطالبين بحقوقهم، مشددا على التزام الوزارة بوعودها لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع تحقيقا للعدالة الاجتماعية، مضيفا إن مطالبهم مشروعة وأنهم ماضون في تلبيتها وفق إمكانيات الدولة، وفق قوله.

