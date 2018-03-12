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«مالية النواب» تُناقش الميزانية العامة للدولة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عقدت لجنة المالية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عمر تنتوش، رئيس اللجنة بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق.

وناقشت «اللجنة» خلال اجتماعها العادي، عددًا من المواضيع المهمة، حيث تناول الاجتماع في جدول أعماله الميزانية العامة للدولة المقدمة من الحكومة الليبية المؤقتة.

وتطرّقت «اللجنة»، إلى مراجعة تعديل مشروع قانون رقم 15 لسنة 1981،  بشأن مرتبات العاملين بالدولة الليبية، كما تناول الاجتماع النظر في قانون الدين العام.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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